Para os fãs de The Last of Us, neste domingo, 29, a HBO vai liberar mais um episiódio da série. A produção estará disponível a partir das 23h na televisão e no streaming.

‘The Last of Us’ tem terceiro episódio liberado neste domingo Foto: Liane Hentscher/HBO

A série conta o que acontece vinte anos depois da civilização moderna ter sido destruída. Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente, é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma jornada brutal e angustiante, pois ambos devem atravessar os Estados Unidos dependendo um do outro para sobreviver.

“Long Long Time”, episódio deste domingo, vai apresentar os personagens Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). O episódio é transmitido pelo canal na TV da HBO e, no streaming, pela HBO Max, às 23h, simultaneamente. São nove episódios e cada um é liberado semanalmente.