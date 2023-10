The Rock pede mudança da cor da pele em sua estátua de cera: ‘Melhorias importantes’

Dwayne Johnson ganhou um novo boneco de cera, mas não está muito satisfeito. Instalada no Museu Grévin, em Paris, a estátua viralizou após o comediante James Andre Jefferson Jr. apontar que a pele do ator foi “embranquecida” no boneco. “Parece que The Rock nunca viu um dia de sol”, brincou.

O vídeo foi compartilhado pelo ator, que disse que pediria alterações na estátua.

Estátua do The Rock no Museu Grévin Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@therock

“Farei com que minha equipe entre em contato com nossos amigos do Museu Grevin, em Paris, França, para que possamos trabalhar na ‘atualização’ de minha figura de cera aqui com alguns detalhes e melhorias importantes - começando pela cor da minha pele”, escreveu.

“E da próxima vez que estiver em Paris, vou parar e tomar uma bebida comigo mesmo”.

O museu também pediu desculpas pelo ocorrido em um e-mail ao portal Deadline.

“Dwayne Johnson está certo e percebemos isso e obviamente iremos remediar o problema o mais rápido possível e enviar-lhe novas fotos assim que concluídas”, escreveu a instituição.