‘The Show’: Niall Horan divulga capa e data de lançamento de novo álbum; veja

Niall Horan anunciou o nome e a data de lançamento do seu novo álbum de estúdio nesta quarta-feira, 15. Esse será o terceiro disco solo do cantor, que é ex-integrante da banda One Direction.

O projeto é intitulado The Show e chega às plataformas digitais no dia 9 de junho. A primeira faixa, chamada Heaven, será lançada já nesta sexta-feira, 17.

“Esse álbum é um trabalho do qual eu estou muito orgulhoso e agora é hora de passá-lo e torná-lo de vocês. Muito obrigado por estarem aqui por mim todo esse tempo e mal posso esperar para compartilhar esses próximos anos dessa próxima era com vocês. Senti saudades. É bom estar de volta. Bem-vindos ao show”, escreveu Niall no anúncio.

O artista já vinha dando dicas de que um novo projeto estava por vir há alguns meses. Antes mesmo de anunciar o lançamento da música Heaven, ele postou prévias da canção nas redes sociais.

O último trabalho do cantor foi o disco Heartbreak Weather, lançado em 2020. Já o seu primeiro álbum solo, Flicker, é de 2017. No ano seguinte, ele fez passagem pelo Brasil com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.





