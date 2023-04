The Town: Bruno Mars comemora ingressos esgotados no festival ao som de ‘Dança da Motinha’; veja

O cantor Bruno Mars celebrou os ingressos esgotados para o festival The Town nesta quarta-feira, 20. As entradas para os dois dias em que o artista será headliner foram as primeiras a ficar indisponíveis.

Bruno Mars comemorou os ingressos esgotados no The Town ao som de 'Dança da Motinha'. Foto: Lucas Jackson / REUTERS

Com o feito, Bruno não deixou de comemorar homenageando os brasileiros. Nos stories do Instagram, o cantor compartilhou um pôster com as datas e a faixa “sold out” (”esgotado”, em tradução para o português) ao som do funk Dança da Motinha, do grupo Furacão 2000.

Veja:

Bruno Mars postando Dança da Motinha " nos stories 😂 pic.twitter.com/z7mtnnUpH8 — 🛼✨𝕸𝖆𝖗𝖙𝖆✨🛼 (@MartaApve) April 20, 2023

Os ingressos para o The Town começaram a ser vendidos na última terça-feira, 18, às 19h. Por volta das 20h15, as entradas para os dias em que Bruno irá se apresentar já estavam esgotadas.

O artista será headliner nos dias 3 e 10 de setembro. No dia 3, nomes como Bebe Rexha, Alok, Seu Jorge e Ney Matogrosso também subirão ao palco do festival. Já no dia 10, o The Town vai contar com a presença de artistas como H.E.R., Kim Petras, Iza, Jão, Gloria Groove e Pabllo Vittar convida Liniker.