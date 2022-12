The Weeknd anuncia show extra em São Paulo; veja data e como comprar

Nesta quinta-feira, 8, The Weeknd anunciou que fará mais uma apresentação em São Paulo. O show extra ocorre no dia 11 de outubro de 2023 no Allianz Parque, na zona oeste da capital.

A notícia chega horas depois dos ingressos para o primeiro show, marcado para o dia 10, esgotarem no site da Eventim. No Rio de Janeiro, onde ele se apresenta no dia 7 de outubro, ainda há entradas disponíveis.

Leia também The Weeknd: Ingressos para show em SP esgotam no site e fãs reagem

A data extra terá pré-venda exclusiva para clientes BRBCard nos dias 12 e 13 de dezembro, a partir das 10h do dia 10, através do site da Eventim ou às 11h nas bilheterias oficiais. A venda geral começa no dia 14 de dezembro, nos mesmos canais e horários.

Os valores variam entre R$ 230 (cadeira superior meia entrada) e R$ 750 (pista premium inteira), lembrando que, na bilheteria física, o cliente fica isento da taxa de conveniência.

The Weeknd vem ao Brasil para apresentar a turnê After Hours Til Dawn, compila músicas do álbuns After Hours e Dawn FM. Na América Latina, ele também passa por México, Colômbia, Argentina e Chile.

The Weeknd anunciou novo show de sua turnê 'After Hours Til Dawn' em São Paulo. Foto: Live Nation





Serviço - The Weeknd em São Paulo

Data: 10 de outubro de 2023 (terça-feira) ESGOTADO

Data extra: 11 de outubro de 2023 (quarta-feira)

Abertura dos Portões: 16h

Horário The Weeknd: 20h30

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Continua após a publicidade

Classificação etária: 16 anos. Menores de 08 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

SETORES E PREÇOS

PISTA PREMIUM: R$ 375 (meia entrada); R$ 750 (inteira)

CADEIRA INFERIOR: R$ 325 (meia entrada); R$ 650 (inteira)

CADEIRA SUPERIOR: R$ 230 (meia entrada); R$ 460 (inteira)

- Parcelamento em até 5x para clientes BRB Card. 3x para demais clientes

- Clientes em geral podem comparar até 6 ingressos por CPF

Continua após a publicidade

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

- NOS DIAS 12 E 13/12 A PARTIR DAS 11H APENAS PARA PRÉ-VENDA BRB

- A PARTIR DO DIA 14/12 A PARTIR DAS 11H PARA PÚBLICO GERAL

Estádio Cícero Pompeu de Toledo - Estádio do Morumbi - Bilheteria 5

Portão 15A (setor visitante oeste), acesso pela Avenida Giovanni Gronchi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa - Morumbi, São Paulo/SP

Atendimento das 11h às 17h

Continua após a publicidade

A partir do dia 15/12 - MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE INGRESSOS:

Allianz Parque

Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Dias e horários de funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h, exceto em dias de jogos e shows.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais