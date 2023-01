The Weeknd lança clipe de ‘Is There Someone Else?’; assista

The Weeknd começou o ano já com novidades. Neste domingo, 8, o cantor divulgou o clipe de Is There Someone Eles?. A música está no seu último álbum, Dawn FM — lançado em 2022.

Em publicação no Instagram, o cantor escreveu que o vídeo foi lançado é em celebração ao aniversário de um ano de Dawn.

Em novembro passado, o cantor também anunciou que a turnê internacional After Hours Til Dawn vai passar pela Europa e América Latina em 2023. Sua vinda ao Brasil está confirmada: no dia 7 de outubro ele toca no Rio e, no dia 10, em São Paulo.

O último single de The Weeknd foi 'Nothing Is Lost', música que compõe a trilha sonora de 'Avatar: Caminho das Águas' Foto: Fred Thornhill/Reuters

O single mais recente de The Weeknd é Nothing Is Lost, música que compõe a trilha sonora de Avatar: Caminho das Águas.

Assista ao clipe de Is There Someone Else?