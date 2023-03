Thiago Nigro faz declaração para Maíra Cardi e rebate haters em rede social; veja

Thiago Nigro, investidor e influenciador conhecido como Primo Rico, usou o instagram para fazer uma declaração para Maíra Cardi. Os dois começaram o relacionamento no início deste mês. Ele também aproveitou para rebater haters que criticam o casal.

“Eu não poderia estar mais feliz em ter essa mulher do meu lado. A caminhada da vida muitas vezes nos traz dores e sofrimentos, sejam eles físicos ou emocionais. E por mais que tentemos evitar, às vezes acabamos machucando outras pessoas, mesmo que sem querer”, escreveu o YouTuber.

Maíra Cardi compartilhou registros do início do relacionamento com Thiago Nigro. Foto: Instagram/@mairacardi/Reprodução

“Mas é importante lembrar que essas dores e esses machucados fazem parte do processo de aprendizado e de crescimento. São eles que nos ensinam a ser mais empáticos, a prestar mais atenção aos nossos atos e palavras, e a sermos mais cuidadosos com as pessoas ao nosso redor”, disse. “Não podemos deixar que essas dores nos impeçam de seguir em frente e buscar a nossa felicidade”, emendou.

O influenciador rebateu as críticas que o casal vem recebendo. “É impressionante como algumas pessoas parecem ser incapazes de se alegrar com a felicidade alheia. Sempre tem aqueles que tentam minimizar as nossas conquistas, ou que nos fazem sentir culpados por termos alcançado nossos objetivos. Confira a publicação abaixo.