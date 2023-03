Thiago Nigro rebate críticas e cita ex em desabafo sobre namoro com Maíra Cardi: ‘Estava livre’

Nesta sexta-feira, 3, Thiago Nigro, o Primo Rico, utilizou os stories do Instagram para desabafar sobre a repercussão do anúncio de que ele e a ex-BBB e coach de emagrecimento Maíra Cardi estão namorando.

Nos vídeos, ele afirmou que os dois planejavam confirmar o relacionamento depois, mas precisaram anunciar o namoro após serem abordados por jornalistas. Ele mencionou a ex-mulher, Camila Ferreira, já que alguns internautas levantaram um boato de que o investidor a teria traído com Maíra - algo que a influenciadora já havia negado.

“Primeiro de tudo, eu não imaginava tudo isso que ia acontecer. Não estou acostumado a ver meu rosto em site de fofoca, que eu nem costumo frequentar. Sou um cara que fala de finanças, de negócios, sou investidor, empresário e empreendedor. Não estou acostumado a isso. Não é fácil, é estranho”, disse Thiago.

O escritor falou que estava se ocupando com um projeto e que não planejava voltar às redes sociais, mas retornou antes “não porque quis, mas porque foi obrigado”.

Thiago Nigro em stories publicados em seu Instagram nesta sexta-feira, 3. Foto: Reprodução de vídeo Instagram/@thiago.nigro

“Eu tive um relacionamento longo, muito bacana, muito respeitoso. Acho que ambos crescemos muito, aprendemos muito”, lembrou, se referindo a Camila. “Agora, quando a gente terminou o relacionamento, a gente estava literalmente livre”.

“E claro que pode parecer que o relacionamento terminou da noite para o dia, mas um relacionamento que parece perfeito para vocês, ele é um relacionamento normal de verdade, tem seus desafios. Mas, quando a gente terminou, a gente estava de fato livre”, pontuou.

Thiago agradeceu às pessoas que apoiaram o anúncio do namoro com Maíra, mas disse que muitos internautas estão criticando ele e a influenciadora. “É natural, sempre acontece e acho que a maior critica que eu vi foi ‘vocês anunciaram muito cedo e não tiveram respeito às pessoas”, disse.

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o namoro na última quarta-feira, 1º. Foto: Reprodução/Instagram/@mairacardi

Ele afirmou que concorda com esses comentários, mas alegou que o casal não teve escolha senão anunciar o relacionamento, já que começaram a surgir matérias sobre o namoro. “Um monte de repórter começa a mandar mensagem. A gente vai negar? Não. Então ao invés de falar com eles, é melhor anunciar”.

“E, infelizmente, é a consequência disso: algumas pessoas se machucam. Mas nunca foi nossa intenção machucar ninguém, em especial as pessoas que viveram com a gente por tanto tempo, como é o caso da Camila”, completou Thiago.

O empresário e a ex-mulher anunciaram o fim do casamento no final de janeiro. Ela esteve presente na vida de Thiago desde a criação do canal O Primo Rico, em 2015.