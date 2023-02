Thiago Rodrigues reaparece após episódio de falsa agressão

Nesta quinta, 2, Thiago Rodrigues fez a primeira publicação após o episódio em que denunciou ter sido agredido, mas acabou sendo desmentido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro depois de investigações. Desde então, o ator se manteve em silêncio nas redes.

“Amigos queridos, gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens carinhosas, agora estou bem”, iniciou Rodrigues em um texto publicado nos stories do Instagram. Ele afirmou que em breve contará a sua versão do ocorrido. “Já, já eu converso com vocês sobre como as coisas aconteceram exatamente, para que não fique esse espaço aberto para pessoas violentas e ignorantes falarem à vontade sobre aquilo que não sabem”, completou.

Thiago explicou que o seu celular estava desaparecido e que, por causa disso, não conseguia ter acesso a rede social. “Como meu telefone desapareceu, tive muitos problemas para recuperar a senha do Instagram. Foi bom aproveitar esse tempinho para me recuperar sem interferência de notícias e comentários de quem não sabe como as coisas aconteceram de verdade”, finalizou o ator, agradecendo novamente o carinho dos fãs.

Thiago Rodrigues postou comunicado nos stories Foto: Instagram/Thiago Rodrigues

Agressão

Em dezembro do ano passado, Thiago Rodrigues prestou depoimento sobre um suposto caso de violência do qual alegou ser vítima após um assalto. Porém, dias depois, a Polícia Civil comprovou que o ator caiu de um banco e se machucou sozinho.