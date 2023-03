Thiago Rodrigues rebate críticas de Cris Dias sobre pensão alimentícia; entenda a briga

O ator Thiago Rodrigues usou o Instagram para rebater as críticas da jornalista Cris Dias sobre atraso no pagamento de pensão alimentícia. Por meio do Twitter, a jornalista cobrou o valor destinado ao filho que tem com o artista.

“Um dia, com menos de 24 horas de ‘atraso’ no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? Um dia? (...) Se estivesse devendo há semanas, meses, não é o caso. Um dia de atraso e é isso que se faz com uma pessoa? Eu não posso achar isso normal!”, escreveu o ator.

No longo texto, ele também diz que vem sendo atacado nas redes sociais após a publicação da ex-esposa, feita no Twitter. “O que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir!”, disse Rodrigues. O ator também afirmou que vai à Justiça contra a mãe do filho. “Mas eu agora decidi procurar me defender, não vou mais permitir esse circo criado em cima de absurdos (...) Eu nem apaguei as milhares de mensagens agressivas, e não irei apagar, o resultado dessa irresponsabilidade dela ficará aí para análise judicial.”

Após o texto de Thiago Rodrigues, a jornalista se manifestou novamente. “A cara de pau não tá no gibi. Todo santo mês essa ladainha/atrasos/desculpas/tentativas de redução informal/vitimização/mentiras. A data de pagamento é o 5º dia útil e cadê? Isso porque estou falando apenas em $$ [dinheiro]. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos! Quer falar sobre isso também?”, perguntou a apresentadora.

A cara de pau não tá no gibi. Todo santo mês essa ladainha/atrasos/desculpas/tentativas de redução informal/vitimização/mentiras. A data de pgto é o 5o dia útil e cadê? Isso pq tô falando apenas em $$. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos! Quer falar sobre isso tb? — Cris Dias (@crisdiass) March 12, 2023

Entenda o início da briga

A jornalista usou o Twitter no sábado, 11, para reclamar da falta de pagamento de pensão alimentícia do ex-marido. “Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?”, escreveu.

Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer pra pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar? 🤔 — Cris Dias (@crisdiass) March 11, 2023

Ela aproveitou para responder a um perfil e afirmou ter lembrado de já ter passado por uma situação semelhante em relação aos seus pais. “Pior que tenho essas lembranças como filha…e agora vejo isso acontecendo com o meu filho também. Triste. Mas é por isso que luto! Porque ninguém merece esse descaso.”