Thiaguinho homenageia fã: ‘Sua presença e seu carinho salvaram meu dia e minha vida’

Segundo a poetisa Ana Carolina, que é autista, a voz do artista é um hiperfoco que a ajuda a lidar com as dificuldades da vida e a se acalmar em momentos de sobrecarga sensorial.

“Óbvio que quis te conhecer e suas frases mexeram comigo…'Sou autista e sua voz me salva nas minhas crises de ansiedade…'”, citou Thiaguinho em sua postagem. “Você me emocionou e muito.Te ver cantando todas as músicas novas do meu álbum Sorte me chamou a atenção demais!”, continuou.