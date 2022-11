‘This Is Me... Now’: Jennifer Lopez anuncia primeiro álbum após 8 anos

Publicidade

A cantora Jennifer Lopez anunciou um novo álbum após um hiato de oito anos de lançamentos de discos. This Is Me... Now promete ser a continuação de This Is Me... Then, disponibilizado em 2002.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais. No registro, Jennifer apareceu caracterizada como a capa do disco de 2002 e fez uma transição até o disco atual. Ela também dizia: “Esta sou eu então. Esta sou eu agora”.

This Is Me... Then contou com diversas faixas dedicadas ao ator Ben Affleck, com quem a cantora viveu um noivado até 2004. Quase 20 anos depois, os dois se reaproximaram e se casaram em julho.

This Is Me... Now também terá músicas dedicadas ao marido. A principal é Dear Ben Pt. II, continuação de Dear Ben, do primeiro disco.

Em um trecho de uma entrevista concedida à Apple Music e publicada pela própria artista, Jennifer falou sobre a inspiração do novo álbum.

“Vinte anos atrás, eu me apaixonei pelo amor da minha vida. E eu estava trabalhando em um novo álbum, This Is Me... Then, feito para ‘capturar’ aquele momento”, disse.

Jennifer Lopez e Ben Affleck se reaproximaram e se casaram este ano. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

Ela comentou que se sente mais inspirada quando está apaixonada e que, por isso, nunca havia feito outro álbum como aquele até então. “Eu estava passando por tanto sofrimento e a forma que encontrei para sobreviver foi trabalhando mais e escondendo essa parte de mim”, contou.

Porém, agora, a história teve um “final feliz”: “É o momento para fazer outro álbum. E a razão para eu fazer isso é ‘capturar’ esse momento no tempo, porque ele é ainda melhor que a primeira vez”.

This Is Me... Now deve chegar às plataformas digitais em 2023.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais