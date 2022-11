Tiago Barnabé, a Narcisa da Eliana, sofre acidente doméstico: ‘Só deu tempo de gritar’

Publicidade

Tiago Barnabé, a Narcisa do Programa da Eliana, do SBT, sofreu um acidente doméstico na terça-feira, 15. O artista precisou tratar de ferimentos no hospital.

No Instagram, ele contou que pulou de uma parte alta de sua casa para uma baixa após suas galinhas quase fugirem. A tentativa de impedir que as aves se perdessem ocasionou em um pé furado por um ferro.

“Ali eu só tive tempo de gritar. O sangue começou a sair muito. Agora, já estou medicado, levei pontos e está tudo bem”, contou ele em um vídeo do Instagram.

Tiago Barnabé é a Narcisa do Programa da Eliana Foto: Instagram/@tiagobarnabe

O comediante também agradeceu o carinho do público e dos amigos. “Já deu tudo certo”, completou na legenda do post.

Os seguidores estimaram melhoras nos comentários da publicação. “A vacina antitetânica está em dia?”, perguntou outro. “Fica quietinho e se recupera”, falou mais um.

Assista:

