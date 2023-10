Ticiane Pinheiro conta o ‘segredo’ das ‘pernas bonitas’ do César Tralli

Nesta terça-feira, 24, a apresentadora Ticiane Pinheiro contou para os seus seguidores qual é o “segredo das pernas bonitas” do jornalista César Tralli, depois de Alcione comentar que as achava “bonitas”.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Ticiane mostrou um vídeo do marido andando de bicicleta com a filha Manuella, de 4 anos, na garupa. “Alcione, Marrom… agora sim. Olha o segredo das pernas bonitas do César, carregando um pacotinho de 25 quilos. Olha lá. É isso!”, disse.

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli e a filha Manu. Foto: Instagram/@ticipinheiro

Há duas semanas, Alcione elogiou as pernas do jornalista durante a sua participação no programa Som Brasil. “Uma coisa que sempre me atraiu nos homens são as pernas. Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo as do César Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito!”, disse

Nas redes sociais, o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, agradeceu o elogio da cantora. “Diva Alcione, nossa amada e eterna Marrom! Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea. Você arrancou um ‘sorrisão’ meu em tempos tão duros e desafiadores. Eu estava precisando muito”, escreveu.