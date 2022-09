Tiktoker é morta momentos depois de receber telefonema misterioso no meio da noite

A tiktoker Karla Pardini foi morta a tiros perto de casa, na cidade de Culiacán, em Sinaloa, no México, após receber um telefonema misterioso no meio da noite, segundo informações divulgadas pelo New York Post, nesta terça-feira, 27.

O crime aconteceu em 20 de setembro. “Segundo informações fornecidas por sua mãe, ela recebeu uma ligação, saiu e foi quando ocorreu o ataque”, disse a promotora Sara Bruna Quiñonez ao Jam Press.

Às 22h30, a jovem de 21 anos, que somava mais de 90 mil seguidores na rede social, recebeu uma ligação suspeita de alguém que lhe pediu para sair de casa. Ela atendeu ao pedido e nunca mais voltou, de acordo com a promotora.

No dia seguinte, as autoridades encontraram o corpo da influenciadora digital perfurado por balas em um cruzamento entre ruas próximas à sua residência. Ainda não se sabe a motivação e nem a identidade dos criminosos, mas algumas testemunhas relataram ter visto pessoas armadas rondando a região pouco antes.

A polícia registrou o crime como feminicídio porque “ela foi exposta e estava em estado de desamparo quando o ataque ocorreu”.