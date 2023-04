Tília comenta resultado de ‘Some’, parceria musical com Whindersson: ‘Um lado que não exponho’

Tília se juntou a Whindersson Nunes, que assina musicalmente como Lil Whind, e lançou na última semana a faixa Some, acompanhada de um clipe. A canção diferencia do funk e do trap, principais apostas dos artistas, respectivamente, em letra intimista sobre relacionamento mal resolvido.

Whindersson Nunes e Tília em 'Some' Foto: Allan França/Divulgação

Segundo a jovem artista, a novidade veio para aprimorar seu repertório. “Apesar de fazer funk, sou uma pessoa muito eclética, que consome vários gêneros musicais. Gosto de me aventurar entre os ritmos. Já lancei trap, pagode… e esse estilo de musical de Some é um afrobeat com R&B, que eu amo escutar”, explica.

Além da aposta no novo estilo, Tília também surpreendeu na escolha da parceria. Ela conta que conheceu Whindersson pessoalmente em 2022, em uma festa de uma amiga em comum, e se identificou com o humorista. “Amei a energia dele, porque sou uma pessoa de energia, então bateu. Ele é divertido, leve, engraçado, me identifiquei muito. [...] Quando ouvi Some, para decidir o feat, não sei por qual motivo, comecei a escutar a voz dele cantando”, detalha.

O convite para a parceria foi aceito rapidamente, após uma mensagem de Tília enviada a ele. Segundo a cantora, Whindersson, que gosta de compor suas próprias canções, se identificou com a letra e não quis alterá-la. Por isso, ela acredita que “era para ser” e não é à toa que os fãs “estão abraçando” o lançamento.

A canção também aproxima a jovem de seu público, visto que a letra retrata um “caos amoroso” vivenciado por ela. “Se eu me identifiquei sem ter dado a ideia da composição, várias pessoas vão se identificar também. É aquele famoso caso mal resolvido, que você está com a pessoa e não está… aquela relação meio ioiô. Eu gosto desse tema, porque já vivi isso. [...] Considero um som intimista, porque mostra um lado meu que não costumo expor”, explica a cantora.

Apesar da nova aposta de estilo musical, Tília não excluirá o funk de seu repertório. Para este ano, inclusive, o público pode esperar muitas novidades. “Cantarei muito funk, bastante música animada! Estou muito feliz, porque farei um projeto de parcerias. Todas as faixas terão colaboração de artistas que sou muito fã no funk. Estou animada”, adianta.