Timothée Chalamet revela conselho de Leonardo DiCaprio para não fazer filmes de herói

E nem só do meme das ‘mulheres de 25 anos’ Leonardo Di Caprio vive. O assunto da vez veio à tona com uma revelação do ator Timothée Chalamet, em entrevista à revista Vogue. O astro de Duna relatou que foi aconselhado pelo ator de Titanic a “não usar drogas pesadas nem fazer filme de herói”.

Chalamet já havia dito em outras ocasiões que um dos atores que mais admira havia dado o conselho em questão, porém, nunca havia revelado o nome do astro. Contudo, agora ele revelou a identidade de Leonardo DiCaprio e já sabemos a razão do astro de Me Chame Pelo Seu Nome não gostar de filmes de super-heróis.

Ainda em entrevista à Vogue Britânica, o ator falou sobre a obra derivada de A Fantástica Fábrica de Chocolates que protagonizará. Em Wonka, Chalamet viverá o dono da Fábrica, Willy Wonka. A trama, que será dirigida por Paul King, segundo ele será muito sincera e divertida.

Com a proposta de um filme descontraído, o ator relatou que a produção terá sete números musicais e que o longa permitiu que Timothée fugisse da realidade da vida de um jovem adulto, que segundo ele é bastante entediante. Wonka estreia em 17 de março de 2023.