Tina Turner: saiba o valor da herança da cantora e como ela pode ser dividida

Afida Turner, nora de Tina Turner, falou sobre a herança da cantora ao programa TPMP, da emissora francesa Canal+. A artista que morreu aos 83 anos na última quarta-feira, 24, tem uma fortuna avaliada em quase US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão), segundo Afida.

Viúva de Ronnie Taylor, filho de Tina, a nora afirmou que cerca de 47% da herança deve ir para o marido da cantora, o produtor musical Erwin Bach. O restante deve para os filhos dela, de acordo com a lei suíça.

Tina Turner, que residia oficialmente na Suíça, teve quatro filhos. Dois deles eram biológicos, Craig e Ronnie, e já morreram. Os outros dois eram apenas de seu primeiro marido, Ike. A artista adotou Ike Turner Jr. e Michael Turner depois da morte da mãe deles, Lorraine Taylor.

De acordo com Afida, o problema é que cantora nunca teria adotado legalmente os dois filhos de seu ex-marido, que ela criou. “Então, os únicos de ‘sangue’, como se diz, os descendentes de Tina Turner, seriam Craig e Ronnie”, afirmou.

Craig, o filho mais velho de Tina, morreu de aparente suicídio aos 55 anos, em 2018. Quatro anos depois, Ronnie, o caçula, morreu em decorrência de um câncer, aos 62 anos.

Os filhos adotivos Ike Turner Jr. (nascido em 1958), e Michael Turner (1959), decidiram manter-se longe dos holofotes durante a maior parte da vida.

Craig Turner era o filho mais velho de Tina Turner e tinha 59 anos. Foto: Facebook / Craig Turner

Mansão milionária na Suíça

Em seus últimos anos de vida, Tina Turner viveu em uma mansão na região de Zurique, na Suíça, que foi onde ela morreu. Em 2022, a propriedade foi avaliada em US$ 76 milhões (cerca de R$ 380 milhões).

O imóvel de mais 22 mil metros quadrados tem vista para o Lago Zurique e foi descrita pelo marido da estrela, Erwin Bach, como um “novo retiro de fim de semana”. A mansão contava com uma grande área externa com lagoa privada, riacho, piscina e deck para barcos.

A cantora se mudou para a Suíça ainda nos anos 1990 e se tornou cidadã local em 2013. Ela deixou a América para viver mais próxima do companheiro.

Segundo o site CelebrityNetWorth, a rainha do rock perdeu boa parte de sua fortuna ao se separar do ex-marido, Ike Turner, em 1996. Ela decidiu deixar boa parte do seu dinheiro com o ex-marido para não ter brigas mais longas com ele após um relacionamento conturbado.

Tina Turner e o marido Erwin Bach Foto: Instagram/@tinaturner





