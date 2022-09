‘Tinha 10 traficantes ao mesmo tempo’, diz Eminem sobre vício em drogas

Eminem revelou detalhes sobre o período em que lutou contra o vício em drogas em um artigo escrito para a XXL Magazine. No texto, ele disse que chegou a ter contato com dez traficantes ao mesmo tempo e que “não sabe como ainda está aqui”.

Refletindo sobre sua carreira e sua vida, o rapper de 49 anos afirmou que sofria de depressão antes mesmo de começar a fazer sucesso. “Eu estava no ponto mais baixo. Eu nem sabia o que ia fazer porque não parecia que ia acontecer. Tinha 24 anos e um bebê para cuidar e tudo o que queria era fazer rap”, escreveu.

O alto consumo de drogas, contudo, só cresceu quando a carreira dele deslanchou, em especial após o lançamento do álbum The Slim Shady LP, de 1999.

“Eu não usei nada pesado até ficar famoso. Eu estava experimentando. Eu não tinha encontrado uma droga de escolha”, lembrou. “Consegui fazer isso por pouco tempo. Depois, virou ‘eu gosto demais dessa m**** e não sei como parar’”.

Eminem durante performance na cerimônia do Oscar em Los Angeles, California. Foto: Mario Anzuoni/Reuters - 09/02/2020

Os piores anos do vício de Eminem foram durante o início da década de 2000, mas, segundo ele, o problema atingiu seu ápice em 2006, após a morte do rapper Proof, que era seu amigo de longa data. O músico conta que não conseguiu andar por dois dias depois do acontecimento.

“Meu uso de drogas disparou. Eu tinha dez traficantes de drogas ao mesmo tempo dos quais estava pegando minhas m****. 75 a 80 Valiums [Diazepam] por noite, o que é muito. Não sei como ainda estou aqui”, disse.

Eminem chegou a sofrer uma overdose quase fatal em 2007, o que fez com que ele iniciasse o processo de sobriedade. Conforme ele revelou recentemente ao podcast Paul Pod, do seu empresário Paul Rosenberg, ele completou 14 anos sóbrio em 2022.