O empresário de Tito Jackson, irmão de Michael Jackson que morreu aos 70 anos de idade no último domingo, 15, revelou ao Daily Mail a causa da morte do cantor. Segundo ele, Tito sofreu uma parada cardíaca durante uma viagem de carro para sua casa, em Oklahoma (EUA).

Jackson chegou a ser levado para um hospital nas proximidades, na cidade de Gallup, Novo México, mas não resistiu. Ele fazia a viagem ao lado do empresário, Steve Manning, e de outros dois amigos, Terry Harvey Maltbia e Ronald Balfour. Segundo o relato de Maltbia, depois que eles fizeram uma pausa para comer em um shopping center, Tito revelou que estava sentindo dores no peito e dificuldade para respirar.

Tito Jackson é pai de Taj, Taryll e TJ, que formam o grupo de R&B/pop 3T. Foto: @poppa3t via Instagram

Maltbia disse que, então, chamou os policiais que estavam por perto e Tito foi rapidamente levado ao hospital. "Eu pensei que tudo ia ficar bem, já que o levamos para o hospital e ele ainda estava falando", contou o amigo e parceiro comercial. Em memória de Tito, ele e Balfour decidiram dirigir até o destino final da viagem, o rancho do cantor em Claremore, de cerca de 20 mil habitantes, para onde ele havia se mudado no início deste ano para "fugir da agitação da vida urbana".

Homenagens dos sobrinhos

Tito ficou conhecido por sua participação no grupo Jackson 5 junto dos irmãos Jackie, Jermaine, Randy, Marlon e Michael, que criaram sucessos como ABC e I’ll Be There e fizeram sucesso entre os adolescentes nos anos 1970.

Dois dos filhos de Michael Jackson, Prince e Paris Jackson, fizeram homenagens ao tio em suas redes sociais. Paris postou em seus stories uma foto de Tito e Michael na juventude, com uma mensagem semelhante a “Descanse em paz, tio Tito”. Já Prince postou uma foto da família reunida, com a legenda “Amo você para sempre, Poppa T”, como o artista era chamado.

Tito deixou três filhos, Taj, Taryll e TJ, que formam o grupo 3T, e nove netos.