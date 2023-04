‘Tive um ataque’, diz brasileiro notado por Adam Levine que ganhou ingressos para shows do Maroon 5

O pernambucano Renato Bodeman viveu “um sonho” após ser notado pelo ídolo na última sexta-feira, 31. Renato acompanhava a quarta noite de apresentações do Maroon 5 em Las Vegas, quando foi surpreendido por Adam Levine, o vocalista da banda, com ingressos de graça.

Renato tem 37 anos, é natural de Recife e mora em Austin, no Texas, há cinco anos. Ao Estadão, ele conta que trabalha em regime de home office como designer gráfico, o que o permite fazer “loucurinhas” pelo grupo norte-americano.

O fã conta que havia planejado assistir à primeira noite de shows em Las Vegas do Maroon 5, mas resolveu “esticar” a estadia na cidade por uma semana. Até o momento, Renato acompanhou cinco apresentações da banda durante a residência.

“Quando eles anunciaram a residência em Las Vegas, eu sabia que o show seria histórico e magnífico, então eu precisava acompanhar de perto”, conta. Não foi sozinho, porém, que o designer decidiu acompanhar o grupo por tantos dias. “‘Arrastei’ meu marido e minha cachorra para Vegas também”, brinca.

Renato Bodeman acompanhou cinco shows do Maroon 5 em Las Vegas e foi notado pelo vocalista, Adam Levine. Foto: Reprodução de vídeo/Instagram/@tatobodeman

Renato não esconde a admiração e o carinho que sente pelo grupo. Ao falar sobre o Maroon 5 depois do que aconteceu, o fã relata que ainda está “com o coração a mil” e “feliz da vida”. O designer diz que acompanha o grupo desde 2004, época do hit This Love, e gere o fã clube Maroon 5 Brasil desde 2007.

Ele conta que fundou a página por sentir falta de um espaço dedicado à banda na internet e de informações confiáveis sobre o grupo. Em 2010, o Maroon 5 Brasil foi reconhecido pela equipe da banda, o que, segundo Renato, permitiu que o fã clube “continuasse divulgando informações reais e fugindo de fake news”.

Continua após a publicidade

O designer se emociona ao falar sobre o momento em que Adam interrompeu o show para conversar com ele. “Não sei como não passei mal na hora. [...] Ele prometeu os ingressos e eu tive um ataque. Nem em meus sonhos mais distantes, eu imaginei que algo assim pudesse acontecer”, diz.

Na última publicação que fez no Instagram, Renato mostrou que o vocalista interagiu mais uma vez com ele durante a quinta apresentação em Las Vegas. A banda dará continuidade aos shows na cidade durante esta semana.

Na postagem, Renato havia dito que não conseguiria acompanhar mais o grupo na cidade por questões financeiras, mas contou que já está dando “seus corres”. “Essa semana eu volto para Vegas, sim”, prometeu, comemorando.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais