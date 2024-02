‘Tô na Globo’: Susana Vieira revela renovação de contrato com a emissora

Susana Vieira comenta sobre renovação de seu contrato com a Rede Globo Foto: Daniela Ramiro/Estadão

A atriz Susana Vieira, 81 anos, comemorou a renovação de seu contrato com a Globo. Ela foi entrevistada no último domingo, 18, durante o desfile das escolas de samba campeãs no Rio de Janeiro pela repórter Dandara Mariana, do Canal Multishow. “A Globo me deu esse presente. É muito agradecimento. Eu fiz a TV Globo”, disse Susana.

“Tô na Globo! Renovei o contrato com a Globo!”, ela brinca na entrevista, comentando também sobre escapar da demissão: “Tem que falar, porque está todo mundo assim… (faz um sinal de negativo com a mão) E eu estou lá!”.