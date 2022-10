Tom Brady compara temporada de jogos a ‘ir embora para guerra’, após boatos de crise no casamento

O astro da NFL, liga de futebol americano, Tom Brady, e marido da supermodelo brasileira Gisele Büdchen, falou abertamente sobre sua postura para tentar equilibrar sua vida profissional e familiar quando uma nova temporada de jogos está acontecendo. Em novo episódio do seu podcast, Let’s Go, ele disse que sente como se tivesse indo para a guerra e todos os seus esforços estão concentrados para ganhar os jogos.

“Eu quase olho para uma temporada de futebol como se tivesse indo embora em missão para os militares. E é tipo: ‘Cara, lá vou eu de novo’. A realidade é que você só pode ser autêntico consigo mesmo, certo?”, disse Brady ao convidado da semana, o jogador de basquete Kevin Durant e ao co-apresentador Jim Gray.

O marido de Gisele ainda disse que, mesmo que se esforce para conseguir cumprir com os compromissos pessoais durante a temporada, os esforços sempre estarão focados para “o que você sempre fez”:

“Mesmo que você possa dizer: ‘Ah, cara, eu quero ter certeza de que eu passo um pouco mais de tempo fazendo a coisa certa durante a temporada’. Mas a realidade é que quando se trata disso, sua competitividade toma conta de tudo. E por mais que você queira ter esse equilíbrio pessoal e de lazer com o equilíbrio de trabalho, você vai acabar fazendo exatamente o que sempre fez. E é por isso que você é o que é”, completou.

Os crescentes rumores sobre um divórcio conturbado com a modelo brasileira não foi tema da conversa, mas Tom refletiu sobre as críticas que recebe nas redes sociais e sua postura é de “ignorar o máximo possível”, uma vez que “a maioria das pessoas na conversa não têm uma ideia completa do que realmente está acontecendo”.

Em complemento, o jogador disse que tudo o que importa é estar focado para que seu time ganhe o máximo de jogos possíveis na temporada: “Você só consegue pensar: ‘Como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer para os meus companheiros de equipe conseguirem vencer?’”, comentou.