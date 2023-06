Tom Brady elogia Gisele Bündchen ao falar sobre criação de filhos após divórcio: ‘Trabalho incrível’

O ex-jogador Tom Brady elogiou a modelo Gisele Bündchen enquanto comentava sobre a criação dos filhos após o divórcio. Os dois foram casados por 13 anos e se separaram no ano passado. Eles são pais de Vivian Lake, de 10 anos, e Benjamin Rein, de 13.

Brady comentou que ter filhos é “um grande acontecimento subestimado” e falou sobre a importância que dá em relação aos valores transmitidos às crianças. “Eu acho que eu e a mãe deles fizemos um trabalho incrível providenciando isso, e continuaremos fazendo”, disse em entrevista ao Entertainment Tonight.

Tom Brady elogiou Gisele Bündchen ao falar sobre a criação dos filhos. Foto: Instagram/@gisele/Reprodução

Ele ainda afirmou que as crianças não são um “produto finalizado”. “No final do dia, aprendemos com eles. E tudo o que você pode fazer é o melhor que pode com as oportunidades e os desafios que você tem”, pontuou.

O ex-jogador, que também é pai de Jack, de 15 anos, fruto do relacionamento com Bridget Moynahan, assumiu que está sujeito a falhas. “Todos nós vamos ter adversidades. [...] A vida tem seus altos e baixos, profissionalmente, e há muitas coisas que acontecem em sua vida pessoal. Você só precisa continuar a entendê-las emocionalmente, intelectualmente e, à medida que avança, tentar não cometer os mesmos erros”, disse.