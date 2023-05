Tom Brady homenageia Gisele Bündchen pelo Dia das Mães: ‘Obrigado por todo amor’

Após separação, Gisele Bündchen ganhou uma homenagem de Tom Brady no Dia das Mães. Neste domingo, o atleta compartilhou uma declaração “todas as mulheres incríveis” de sua vida.

No Instagram, o jogador publicou fotos da própria mãe, Galynn Patricia, e também da outra ex-mulher, Bridget Moynahan.

Na legenda, ele escreveu: “Feliz Dia das Mães a todas essas mulheres maravilhosas que deram muito à nossa família através de suas vidas”.

“Obrigado por todo o amor, a compaixão e a doçura, além de por dar um exemplo incrível para os nossos pequenos. Somos muito gratos por seu apoio e por nos ajudar a conquistar os nossos sonhos”, completou.

“Desejo a todas as mães do mundo um dia especial com as pessoas que vocês mais amam”, concluiu.