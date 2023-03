Tom Cruise ganhou R$ 4,5 milhões por minuto de tela em ‘Top Gun: Maverick’, diz site

Retornar ao papel de Pete Mitchell em Top Gun: Maverick foi um bom negócio para Tom Cruise. Segundo o site Trading Pedia, o ator ganhou quase US$ 885 mil (cerca de R$ 4,5 milhões) por minuto de tela no longa.

O cálculo foi feito por meio do salário recebido pelo artista, que segundo a Variety foi de US$ 100 milhões, em comparação aos 113 minutos em que ele aparece em cena na produção. Vale pontuar que, além de atuar, Cruise também é um dos produtores do filme.

A informação foi divulgado pelo site em um ranking com os atores mais bem pagos dos longas que foram indicados ao Oscar 2023. O protagonista de Top Gun se destaca, já que recebeu “apenas” US$ 88 milhões a mais que a segunda colocada, Jennifer Lawrence, que ganhou US$ 12 milhões pelo seu papel em Passagem.

Tom Cruise protagonizou e produziu 'Top Gun: Maverick', que foi indicado a "Melhor Filme" no Oscar 2023. Foto: Scott Garfield/Paramount Pictures via AP

O ranking foi dividido entre atores indicados ou não ao prêmio. Entre os indicados, Barry Keoghan ficou no topo da lista - mesmo tendo recebido só US$ 3 milhões por Os Banshees de Inisherin, o ator faturou mais de US$ 214 mil por minuto de tela (mais de R$ 1 milhão) já que aparece em apenas 14 minutos do filme.

Os vencedores do Oscar 2023 ficaram longe de serem os mais bem pagos da lista. Jamie Lee Curtis, de Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, ficou em sexto lugar, com US$ 29,4 mil (cerca de R$ 149 mil) por minuto.

Os colegas dela no longa, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, ficaram em 11º e 18º, recebendo US$10,5 mil (R$53,3 mil) e US$ 3,3 mil (R$16,7 mil) por minuto de tela, respectivamente. Confira os rankings:

Continua após a publicidade





Atores indicados ao Oscar 2023 mais bem pagos por minuto de tela:

Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin – US$ 214,2 mil Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin – US$ 130,4 mil Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin – US$ 85,7 mil Brian Tyree Henry, Passagem – US$ 50 mil Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin – US$ 43,4 mil Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo – US$ 29,4 mil - VENCEDORA Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – US$ 15,9 mil Michelle Williams, Os Fabelmans – US$ 15,3 mil Judd Hirsch, Os Fabelmans – US$ 12,5 mil Brendan Fraser, A Baleia – US$ 12,1 mil - VENCEDOR Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo – US$ 10,5 mil - VENCEDORA Ana de Armas, Blonde - US$ 8,7 mil Cate Blanchett, Tár – US$ 7,4 mil Austin Butler, Elvis – US$ 7,2 mil Stephanie Hsu, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo – US$ 4,7 mil Bill Nighy, Living – US$ 4,1 mil Hong Chau, A Baleia – US$ 4 mil Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo – US$ 3,3 mil - VENCEDOR Paul Mescal, Aftersun – US$ 1,7 mil Andrea Riseborough, To Leslie – US$ 1 mil





Atores que atuaram em filmes do Oscar 2023, mas não foram indicados, mais bem pagos por minuto de tela:

Tom Cruise, Top Gun: Maverick – US$ 884,9 mil Jennifer Lawrence, Passagem – US$ 171,4 mil Kate Winslet, Avatar: O Caminho da Água – US$ 150 mil Jennifer Connelly, Top Gun Maverick – US$ 115,3 mil Sam Worthington, Avatar: O Caminho da Água – US$ 114,9 mil Tom Hanks, Elvis – US$ 102,5 mil Zoe Saldaña, Avatar: O Caminho da Água – US$ 101,2 mil Lupita Nyong’o, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – US$ 86,9 mil Miles Teller, Top Gun: Maverick – US$ 53 mil Seth Rogen, Os Fabelmans – US$ 50 mil Robert Pattinson, O Batman – US$ 45,4 mil Sigourney Weaver, Avatar: O Caminho da Água – US$ 44,8 mil Colin Farrell, O Batman – US$ 17,5 mil Zoe Kravitz, O Batman – US$ 8,1 mil Gabriel LaBelle, Os Fabelmans – US$ 5,7 mil





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais