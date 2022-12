Tom Fletcher, da banda McFly, diz que está tratando de inflamação no olho

O vocalista da banda McFly, Tom Fletcher, foi às redes sociais explicar o porquê de estar um pouco mais quieto do que o habitual em seus perfis. O cantor explicou que está passando por um surto de uveíte, uma inflamação da úvea — uma camada que fica localizada entre a parte branca dos olhos e a retina. Ele relatou que teve que correr para o hospital neste domingo, 18, devido às dores.

O vocalista da banda McFly, Tom Fletcher está tratando de uveíte, uma inflamação no olho Foto: Instagram.com/@TomFletcher

Segundo o cantor, essa é a segunda vez que ele sofre com uma crise desse tipo. “Desculpa se tenho estado um pouco quieto. Fui nocauteado por um tipo de doença e estou de cama por alguns dias”, escreveu Tom. “Tinha me colocado de pé ontem, mas a uveíte decidiu me colocar para baixo novamente”.

Tom agradeceu a equipe médica que o atendeu no hospital e ao seu oftalmologista, que o acompanha no tratamento da doença. Ele também desejou feliz natal para os fãs. “Por ora, é ficar em quartos escuros, usar óculos de sol e seis semanas [tomando] esteróides”, disse. O texto foi acompanhado de um carrossel de fotos do ator mostrando o olho vermelho e, depois, ele usando óculos escuros.

O que é a uveíte

De acordo com o Instituto Nacional dos Olhos (NEI, sigla em inglês), a uveíte é uma inflamação que ocorre na úvea — uma camada que fica entre a esclera (parte branca do olho) e a retina. As causas são diversas: pode ser provocada por uma doença autoimune ou por infecção viral, por exemplo.

Os sintomas mais comuns são dor nos olhos, vermelhidão e redução da qualidade da visão (vista embaçada ou redução do campo visual). A uveíte pode ser passageira, mas também pode ser algo crônico. Se não for tratada pode levar à perda de visão. O NEI recomenda que se procure ajuda médica imediatamente, caso tenha alguns dos sintomas.