Tom Holland celebra aniversário de Zendaya com fotos nunca antes vistas

Nesta sexta-feira, 1, Zendaya, atriz americana e vencedora do Emmy, completou 27 anos. Em meio às celebrações, uma homenagem em particular chamou a atenção do público: uma postagem de Tom Holland, seu namorado e co-estrela na franquia Homem-Aranha.

Holland compartilhou duas fotos inédita da atriz. Na primeira, Zendaya é fotografada durante um passeio de barco, acompanhada da legenda: “Minha aniversariante”. Já no segundo clique, a atriz aparece passeando com os seus pets.

Tom Holland parabeniza Zendaya com fotos inéditas Foto: Montagem/Instagram/@tomholland2013/Divulgação

Zendaya, que iniciou sua carreira em produções da Disney e posteriormente consolidou-se com papéis em séries aclamadas como Euphoria, confirmou seu relacionamento com Holland em 2021. O casal, que mantém uma postura discreta nas redes sociais, celebra mais de dois anos de união.