Tom Holland nega que pausa na carreira foi motivada por críticas negativas a ‘Entre Estranhos’

Tom Holland voltou a falar sobre a pausa em sua carreira nesta terça-feira, 13. Após o anúncio feito no início deste mês, em entrevista ao programa americano Extra, o ator reiterou que a decisão não foi motivada pelas críticas negativas a série Entre Estranhos, lançada na Apple TV+ no dia 9 de junho.

Durante sua participação no programa Live With Kelly and Mark, o artista voltou a dizer que a decisão foi tomada após viver momentos difíceis com as emoções de seu personagem, Danny Sullivan.

“Quando Entre Estranhos foi lançado, não recebemos críticas muito favoráveis. Então, a história divulgada pela imprensa foi que tirei este ano de folga devido às críticas. Mas, já estou há oito meses em meu ano de folga. Tenho ficado em casa em Londres, assistindo a Grand Prix e jogando golfe”, detalhou.

Holland ainda agradeceu o apoio que recebeu dos fãs: “Gostaria de agradecer imensamente aos meus fãs e às pessoas que assistiram ao programa, porque estamos com 94% de aprovação no Rotten Tomatoes. Sinto-me muito grato por ter uma comunidade maravilhosa de pessoas que me apoiam e estão ao meu lado, então estou honrado e muito animado para que o resto da série seja lançado”.

A série é inspirada no livro The Minds of Billy Milligan, do escritor americano Daniel Keyes, e tem como pano de fundo a história real de um homem com 24 personalidades alternativas, que ficou conhecido como “O Estuprador do Campus”.

Milligan foi a primeira pessoa a ser absolvida de um crime nos Estados Unidos devido ao Transtorno de Personalidades Múltiplas (atualmente chamado de Transtorno Dissociativo de Identidade).