Tom Sizemore, de ‘O Resgate do Soldado Ryan’, morre aos 61 anos

O ator Tom Sizemore, conhecido pelo filme O Resgate do Soldado Ryan, morreu, nesta sexta-feira, 3, aos 61 anos. Ele sofreu um aneurisma cerebral no dia 18 de fevereiro e, desde então, seguia em coma na unidade de terapia intensiva de um hospital em Los Angeles.

“É com grande tristeza que tenho que anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore faleceu pacificamente durante o sono hoje no Hospital St. Joseph. Seu irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger (17) estavam ao seu lado”, disse Charles Lago, representante do ator, em comunicado à imprensa.

Na última terça-feira, 28, o porta-voz divulgou uma carta na qual os familiares do ator revelaram que, conforme diagnóstico dado pela equipe médica, “não havia mais esperança” de que Sizemore conseguisse restabelecer a saúde.

Nascido em Detroit em 1961, Sizemore ganhou reputação em papéis de filmes de guerra e ação nas décadas de 1990 e 2000. Além de O Resgate do Soldado Ryan, longa protagonizado por Tom Hanks, o ator já trabalhou em filmes como Nascido em 4 de Julho, Fogo contra Fogo e Falcão Negro em Perigo.

Parte do elenco de soldados do filme 'O Resgate do Soldado Ryan', incluindo o ator Tom Sizemore, que morreu nesta sexta-feira, 3, aos 61 anos. Foto: David James/Arquivo/Reuters

Continua após a publicidade

Ele esteve envolvido em denúncias de assédio após ser condenado a três meses de prisão por agredir a ex-namorada em 2003. Em 2009, o ator foi denunciado pelo mesmo crime. Em 2016, ele foi novamente detido depois de agredir sua então companheira na cabeça.

Novas acusações contra o artista vieram à tona em 2017, quando ele foi denunciado por abusar de uma atriz de 11 anos durante as gravações de Mente Perigosa, filme de 2005. Sizemore chegou a ser afastado da produção, mas retornou meses depois após os pais da garota decidirem não apresentar acusações.