Tony Bellotto, do Titãs, é diagnosticado com tumor no pâncreas: ‘Estou tranquilo e confiante’

O músico Tony Bellotto, 64, guitarrista da banda Titãs, vai fazer uma pausa dos palcos por motivos de saúde. Nesta segunda-feira, 3, o marido de Malu Mader anunciou por meio das redes sociais do grupo que, após exames de rotina, foi diagnosticado com um tumor no pâncreas que o levará a fazer um procedimento cirúrgico.

A banda não interromperá a agenda de shows no período e seguirá tocando nos palcos com o músico Alexandre de Orio.

“Fazendo o exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistida pela doutora Fernanda Capareli e pelo doutor Marcel Cerqueira César Machado”, disse Bellotto, que não especificou se o tumor é benigno ou maligno.

Tony Bellotto anunciou nesta segunda-feira que foi diagnosticado com tumor no pâncreas após exames de rotina. Foto: Chico Cerchiaro

“Durante esse período eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, vou retornar aos shows e as minhas atividades profissionais”, afirmou.

Publicidade

Leia também Quem é Alexandre de Orio, que vai substituir Tony Belotto nos Titãs

Com um ar sereno, o músico agradeceu o apoio e o carinho das pessoas e disse que está tranquilo e confiante com o tratamento: “Desde já eu quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho e pedir que vocês não sofram, sem drama. Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade”, disse o músico, que também divide os palcos com a carreira de escritor.

No anúncio, Bellotto também cita que a sua inspiração para enfrentar o tratamento vem do colega de banda, Branco Mello, de 62 anos. Recentemente, Mello realizou uma cirurgia para a remoção de um tumor na amígdala, retornando ao palcos em agosto do ano passado. “(Estou) inspirado pelo nosso querido Branco Mello, que passou por tratamentos difíceis e agora está aí, tocando, cantando e se divertindo nos shows. É isso, nos vemos em breve!

Em nota, os Titãs reforçaram a mensagem sobre o afastamento do seu guitarrista e afirma que ele retornará às apresentações após o tratamento. “Logo que se recupere, Tony retomará suas atividades profissionais. Os Titãs agradecem o carinho e o apoio de todos”, concluiu o comunicado.