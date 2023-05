Tony Tornado completa 93 anos e ganha festa surpresa nos bastidores de ‘Amor Perfeito’

Tony Tornado fez aniversário na última sexta-feira, 26, e ganhou uma festa surpresa de seus colegas de elenco da novela Amor Perfeito, da Rede Globo, a qual esta trabalhando atualmente no papel de frei Tomé. O ator, que completou 93 anos, ficou bastante emocionado com a homenagem no set de filmagens, e o vídeo do momento repercutiu nas redes sociais neste sábado, 27.

No Twitter, o ator Babu Santana, que atua ao lado de Tony Tornado, homenageou o amigo, relembrando a primeira vez que o viu na televisão. “Ele dançava lindamente ao som da sua voz poderosa. Lembro de ficar boquiaberto durante toda sua apresentação e no fim, olhei pra minha mãe encantado, e disse: MÃE EU QUERO TER UM CABELO IGUAL AO DO TONY TORNADO”, escreveu.

A atriz Camila Queiroz, protagonista da trama de Duca Rachid, Julio Fischer e Elísio Lopes Jr, também fez questão de se manifestar na mesma rede social.

Mais de 50 anos de carreira

Antônio Viana Gomes, nome de batismo de Tony Tornado, nasceu em Mirante do Paranapanema, São Paulo, no dia 26 de maio de 1930. Além de ator, ele é cantor, e em 1970, foi o vencedor da fase brasileira do V Festival Internacional da Canção, com a música soul e, desde então, continua brilhando nesses mais de 50 anos de carreira.

Continua após a publicidade

Tony é filho de pai guianense e mãe brasileira. Aos 12 anos, fugiu de casa e foi parar no Rio de Janeiro, onde se tornou menino de rua e ganhava a vida vendendo amendoim e engraxando sapatos. Uma história famosa é que aos 18 anos ele serviu na Escola de Paraquedismo de Deodoro, junto com o empresário e apresentador Silvio Santos, hoje com 92 anos.

Tony Tornado durante o V Festival Internacional da Canção, em 1970. Foto: Arquivo / Estadão

Veja mais tweets!

Continua após a publicidade