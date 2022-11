Torcedor do Brasil na Copa do Mundo é comparado com Harry Styles e rende memes; veja

Um torcedor brasileiro viralizou nas redes sociais durante a transmissão da partida entre Brasil e Suiça pela fase de grupo da Copa do Mundo do Catar devido à semelhança com o cantor Harry Styles.

Durante o jogo, que ocorreu nesta segunda-feira, 28, o empreendedor Mike Allan apareceu enrolado na bandeira do Brasil e rezando por uma melhora na partida, que até então permanecia no 0 a 0.

Leia também Copa do Mundo 2022: Gabriel Jesus em ‘Shrek’? Internautas comparam jogador com personagem do filme

Depois que a imagem do jovem foi transmitida, não demorou muito para que as comparações e brincadeiras surgissem nas redes sociais.

harry styles // torcedor brasileiro da copa pic.twitter.com/JnBy4VpYlv — faith in ana’s future 🇧🇷 (@hbitwalls) November 28, 2022

“Se até o Harry está apreensivo com esse jogo, imagine nós”, escreveu um fã-clube do cantor. “Graças à oração do Harry Styles o gol veio, amém”, brincou outra pessoa.

Se até o Harry está apreensivo com esse jogo, imagine nós!!!! pic.twitter.com/o8RIEXFcLE — Harry Styles Brasil (@hstbrasil) November 28, 2022

graças a oração do harry styles o gol veio amém 🙏🏼 pic.twitter.com/iHFhSGp6bB — bea ♡ (@sweetbeahl) November 28, 2022

Continua após a publicidade

Algum tempo depois do jogo, que terminou com vitória da seleção brasileira, o próprio torcedor entrou na brincadeira. Mike postou um vídeo segurando a bandeira do Brasil e cantando Watermelon Sugar, música do cantor britânico:

Mike é empreendedor e sócio de uma empresa de serviços bancários, mas possui uma semelhança com Styles além da aparência: a música.

Ele é vocalista da banda Ponto Trinta, que, segundo o perfil do grupo no Instagram, toca “clássicos do rock que marcaram época e gerações”.

Natural de Santa Catarina, ele está no Catar para apoiar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 e também esteve presente no primeiro jogo do Brasil na última quinta, 24.

Confira mais reações envolvendo a comparação entre ele e Harry Styles:

vcs achando que o brasil n vai ganhar pq o neymar n ta jogando, mas até o harry styles ta torcendo pra gente! 🇧🇷 pic.twitter.com/fCtzPFWo4Y — schizoposting bpd babe (@5HiSU) November 28, 2022

Continua após a publicidade

torcedor com cara do harry styles pfvvv eu to solteira pic.twitter.com/IY8VwsMRdL — lili (@haillisouzaa) November 28, 2022

tudo graças ao harry styles pic.twitter.com/3JFlsN3fuB — nonô 🇧🇷 (@elliexromania) November 28, 2022

de lado é harry styles.

de frente é hétero top. pic.twitter.com/RIOYiJMOoU — clara🇧🇷☀️ (fan account) (@ilwtyles) November 28, 2022





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais