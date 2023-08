Tori Kelly mostra flores que recebeu de Beyoncé após alta de internação na UTI; veja

A cantora gospel Tori Kelly já recebeu alta após ter sido internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com coágulos sanguíneos nas pernas e nos pulmões. Em uma postagem feita por ela no Instagram nesta terça-feira, 1º, a artista mostrou ter recebido um presente especial: um buquê de flores da cantora Beyoncé.

“Lar doce lar”, escreveu ela na legenda da publicação, mostrando o reencontro com seus cães, Frodo e Dobby, e uma mensagem “escrita” por eles. “Te amamos, mãe. Fique melhor logo”, dizia o bilhete com os nomes dos pets.

Tori Kelly mostrou flores que recebeu de Beyoncé após alta de internação. Foto: Instagram/@torikelly/Reprodução

Tori também publicou um registro de flores recebidas por ela após a hospitalização. Dentre as fotos, a cantora mostrou uma captura de tela de uma mensagem recebida por ela contando sobre as flores de Beyoncé.

“Espero que esteja se sentindo bem. Beyoncé enviou flores para a sua casa. Ninguém estava, então eles a deixaram debaixo da árvore”, dizia o recado. A artista se mostrou confusa com a mensagem, mas, na sequência, publicou uma foto sorrindo e abraçando um enorme buquê de rosas brancas. Veja:

Tori foi internada no último dia 24, mas falou pela primeira vez sobre o assunto no dia 27. Ela teve de ser levada às pressas para o Hospital Cerdars-Sinai, nos Estados Unidos, depois de perder a consciência durante um jantar com amigos. A cantora foi imediatamente encaminhada à UTI.

Continua após a publicidade

“Estou lidando com alguns problemas de saúde inesperados. Foram alguns dias assustadores, mas posso sentir suas orações e não consigo parar de pensar em vocês”, disse a artista em comunicado aos fãs. A artista teve de interromper a divulgação de seu novo EP, Tori, para cuidar da saúde.

Em 2019, ela foi vencedora do Grammy nas categorias de Melhor Álbum Gospel e Melhor Canção Gospel. Dentre seus maiores sucessos, estão Dear No One, Paper Hearts e Let’s Go Crazy.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais