‘Travessia’: Mel Maia critica Jade Picon por atuação em novela

A atriz Mel Maia ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 14, após fazer um comentário criticando a atuação de Jade Picon em Travessia.

Em um vídeo do TikTok que mostrava a influenciadora como Chiara na nova novela das 9h da Rede Globo, Mel escreveu: “Desejo tudo de bom para ela. Mas, só quem entende de atuação de verdade, vê que, né?”.

Mel Maia criticou a atuação de Jade Picon em 'Travessia'. Foto: TikTok

Jade vêm sendo alvo de críticas desde que a sua participação na novela foi anunciada.

Em maio, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) havia chamado a possível escalação de “banalização da classe”, já que a influenciadora não possuía registro profissional e não havia feito cursos antes do papel como Chiara.

Glória Perez e Mauro Mendonça Filho, escritora e diretor de Travessia, defenderam a escolha pela influenciadora. Em entrevista coletiva realizada em setembro, Glória esclareceu que os dois queriam “uma pessoa nova” para viver a personagem.

Jade também chegou a falar sobre os comentários. Durante outra entrevista coletiva, a influenciadora declarou: “Eu jamais deixaria de aproveitar uma oportunidade como essa, que é a maior que já apareceu na minha vida, por conta do que as pessoas fossem dizer”.