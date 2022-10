Travis Scott é acusado de trair Kylie Jenner com ex, mas nega infidelidade

Travis Scott foi acusado de trair Kylie Jenner com a ex-namorada e modelo Rojean Kar, mas negou a infidelidade em uma publicação dos Stories no Instagram nesse domingo, 23. As suspeitas começaram depois da mulher postar na web que estava nos bastidores do set de filmagem de um clipe que o rapper dirigiu.

“É muita coisa estranha acontecendo. Uma pessoa não convidada fotografava o que deveria ser um set fechado enquanto eu dirigia um vídeo. Estou dizendo isso pela última vez. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca estive com essa pessoa. Então, por favor, pare com os jogos cibernéticos contínuos e a narrativa fictícia”, escreveu ele.

Scott, pai de dois filhos com Kylie Jenner, não parou por aí. Ele postou uma foto de uma mesa de jantar e afirmou: “Se você não estava comigo no Dia dos Namorados, então você não estava comigo”. Mais uma vez, ele deu a entender que ele e Rojean não tem nenhum tipo de relação amorosa.

A modelo não gostou do posicionamento do rapper e também se manifestou nas redes sociais. Em diversos vídeos publicados no Instagram, ela disse que teria provas do relacionamento dos dois. “Todos viram a gente junto”, rebateu. Para completar, a modelo ainda falou que o músico trai Kylie “todas as noites” e afirmou ter sido convidada para a gravação do clipe.

Segundo o TMZ, Scott nunca assumiu ao público o seu namoro com Rojean quando foram vistos juntos pela primeira vez em 2013. Porém, eles já postaram fotos e vídeos juntos nas redes sociais. Além disso, tiveram boatos de que ela seria a pivô da separação do artista e da empresária em 2019.