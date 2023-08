Sidney Sampaio tranquiliza fãs com mensagem e comenta acidente: ‘susto’

Três dias após cair do primeiro andar de um hotel no Rio de Janeiro, o ator Sidney Sampaio tranquilizou os fãs com uma mensagem em vídeo, e agradeceu o apoio que tem recebido em sua recuperação.

“Que susto que a gente tomou. Passando aqui primeiramente para agradecer a Deus e depois a todas as pessoas que estão envolvida direta ou indiretamente na minha recuperação”, disse o ator. “Agora estou recolhido com a minha família, mas já, já, estou de volta e vou poder dar um beijo carinhoso, em forma de agradecimento, em todas as pessoas que estão comigo nesse processo”, finalizou.

Mais cedo, a empresária do ator, Claudia Melo, confirmou ao E+ que Sidney Sampaio segue em recuperação e acompanhado da família.

Sidney foi hospitalizado na manhã de sexta-feira, 4, após o incidente. Segundo relatos, Sampaio chegou ao hotel por volta das 4h da manhã em um estado alterado e se hospedou em um quarto no quinto andar.

Por volta das 7h, o ator quebrou a janela do banheiro e caiu até o primeiro andar. Em seguida, invadiu outro quarto e, ao tentar passar para o quarto adjacente, caiu na calçada. Funcionários do hotel, alertados pelo tumulto, acionaram o corpo de bombeiros, que prontamente socorreu o ator.

Sampaio foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde recebeu atendimento médico. Em nota, a assessoria do ator esclareceu que o incidente foi resultado de efeitos colaterais de uma medicação para insônia que o ator estava tomando, e reforçou que qualquer informação proveniente de “amigos” não é verídica.