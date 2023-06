Treta entre super-heróis: Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario se envolvem em briga; veja vídeo

Uma briga generalizada entre funcionários das empresas TereTrem da Alegria e Big Magic Trem, no último domingo, 4, na Feirinha do Alto, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. É possível ver personagens de desenhos animados e do universo de super-heróis da Marvel e da DC Comics se envolvendo na confusão.

Os dois trenzinhos são de empresas diferentes e fazem o serviço de passeio turístico no bairro do Alto, um tipo de atração turística na cidade. As equipes inspiram-se em personagens e acompanham o passeio fazendo acrobacias, danças e brincadeiras.

No vídeo, é possível ver quando o homem vestido de Homem-Aranha se aproxima do Pantera Negra e eles trocam socos. O homem vestido de Super Mario aparece tentando separar e também troca socos com o Homem-Aranha. Durante a confusão, outros personagens tentam apartar a briga, como o Capitão América, o Super-Choque, a Wandinha da Família Adams e um segundo Homem-Aranha. O público presente no local também tentou afastar os envolvidos.

Os super-heróis não salvaram o dia

Rogério Modesto, empresário dono do Teretrem, compartilhou uma nota ressaltando que repudiam “qualquer forma de comportamento inadequado ou violência”.

“A nossa empresa não compactua de forma alguma com o ocorrido no último domingo. Um colaborador já foi desligado o outro afastado até que a gente possa tomar uma decisão com mais tranquilidade”, diz o comunicado.

“Incidentes como esse a gente entende que não pode acontecer, não faz parte da nossa política de trabalho e as demais situações vamos deixar com as autoridades. Cada um vai responder pelo seu ato. Estamos aí para colaborar e para que possamos continuar levando alegria com o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho”, completou Rogério.

Mila Ribeiro, proprietária da Big Magic Trem, enviou um vídeo ao Estadão ressaltando que também repudia as agressões.

“Nós estamos no ramo há quase 30 anos e isso foi um fato isolado. A gente quer também esclarecer que são pessoas que a gente seleciona, que a gente orienta. E que de forma alguma a gente aceita que eles tenham esse tipo de atitude, porque a gente lida com o público, principalmente com crianças. A gente está tomando as medidas cabíveis em relação aos fatos e as medidas legais para que isso de forma alguma se repita”, disse.

Ela também que disse que o seu colaborador envolvido na briga, que estava interpretando um dos Homem-Aranha, teve o nariz quebrado e está aguardando o posicionamento da equipe médica para saber se irá precisar de uma cirurgia. Mila informou que toda sua equipe tem registro de trabalho e eles estão prestando todo auxílio para a equipe.

O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis e em nota, eles manifestaram “preocupação e descontentamento com o incidente” e que “todos os colaboradores envolvidos no conflito sejam afastados imediatamente do trabalho, sem prejuízo de outras medidas disciplinares internas que as empresas julguem necessárias para coibir a reincidência de comportamentos inadequados”.

Por fim, disseram que as empresas “foram notificadas e receberam prazo máximo de 72 horas para comprovar ao Município o cumprimento da exigência, de caráter obrigatório”.