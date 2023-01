Trilha sonora de ‘Todas As Flores’, Gabrielle Aplin confirma exposição gratuita em São Paulo

Da cozinha de sua casa no interior da Inglaterra, Gabrielle Aplin atende o Estadão às 13h em ponto, do horário de Brasília, para falar sobre o novo disco, Phosphorescent, lançado na sexta-feira, 6. Trilha sonora de Todas As Flores, novela do Globoplay, com a canção Skylight, as fotografias do novo projeto da cantora ganham duas exposições, uma em Londres e outra em São Paulo, a partir do dia 28 de janeiro. Ela também apresenta um show intimista para convidados no dia 27.

Com visitação gratuita, o evento ocorre na Urban Arts, no bairro Vila Madalena, e possibilita a compra de artes da galeria até 5 de fevereiro. Parte das vendas é destinada à ONG Mar Adentro, que se dedica à preservação, pesquisa e produção de material educacional dos biomas marítimos brasileiros.

Leia também ‘Olhar Indiscreto’: Série brasileira com voyeurismo e BDSM traz ‘olhar feminino sobre o desejo’

Com criação da artista visual Natalie Michele, também conhecida como Nat Michele, os negativos das fotos são revelados pela luz solar. A técnica traz um efeito pincelado em tons de azul nas imagens. “Eu amo que é o Sol quem revela as minhas fotografias. A ideia do processo veio por querer incorporar a energia natural de todos os aspectos no meu álbum. Foi um trabalho muito manual e físico”, pontuou Aplin.

Gabrielle Aplin lança novo disco e faz exposição das fotos em São Paulo Foto: Never Fade Records

A inspiração por trás das obras (as imagens e o álbum musical) vem da mudança de moradia da artista. Durante a pandemia da covid-19, ela saiu da cidade grande e passou a morar no interior da Inglaterra. “Isso me conectou com o mundo natural de uma forma que eu queria; fez com que eu me importasse mais e me fez pensar em como gravávamos um disco e em como a natureza poderia participar do projeto”, disse ela.

Outra motivação foi série documental Planeta Azul, da BBC One, que mergulha nas águas da Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico — com mais de 10,8 mil metros, é o local mais profundo do oceano.

“Como a série fala de uma região muito profunda e escura, acharam que não tinha nenhuma vida lá. Quando exploraram melhor o local, encontraram muitos seres vivos e outras coisas prosperando. Isso me fez pensar em todas as criaturas fosforescentes do oceano. Parecia uma metáfora para a vida... A luz e a vida em locais escuros. Isso ressoou muito em mim. Comecei a pensar como a arte e a criatividade são importantes em épocas difíceis”.





Turista de carteirinha

A cantora lembra da primeira vez na qual se apresentou no Brasil, em 2016, e passou por São Paulo. Ela não conseguiu passear tanto quanto gostaria pela cidade, mas se impressionou com os grafites do maior mural de céu aberto da América Latina, na avenida 23 de maio. Em 2017, a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão de João Dória, pintou as artes de cinza.

Gabrielle Aplin participou ativamente da produção das fotografias, que foram reveladas pela luz solar Foto: Never Fade Records

Porém, a paixão dos fãs brasileiros pelas suas músicas a marcou o suficiente. “Ainda não consigo acreditar que todos cantaram as letras tão alto a ponto de eu não conseguir me ouvir cantar. Foi incrível! E eu pensava: ‘O que? As pessoas não fazem isso aqui (na Inglaterra)’. Eu me senti realmente como uma artista, me senti muito querida”, relembrou.

Outra relação dela com o País pode ser vista nas trilhas sonoras das novelas da Rede Globo. Apesar de não assistir às tramas da qual participou com sua música, comemora o sucesso das histórias. Ela garante que tentará conferir os capítulos quando estiver no Brasil.

Gabrielle Aplin relembra passagem pelo Brasil e fala da importância da comida na cultura de um povo Foto: Never Fade Records

Continua após a publicidade

De volta ao País em janeiro, Aplin quer experimentar novamente a culinária brasileira. Para ela, essa é uma ótima forma de conhecer a cultura de um povo.

“Pude viajar para muitos países cujas culturas diferem completamente da minha. E é ótimo passar um mais tempo em um lugar e conhecer mais sobre culturas diferentes, experienciá-las, por exemplo, através da comida. É uma forma maravilhosa de conhecer melhor um lugar. Adoro explorar a cidade onde tocarei”, contou ela sobre as turnês.

Com canções como Don’t Say e Never Be The Same, Phosphorescent conta com 13 faixas. A canção da trilha sonora de Todas As Flores, inclusive, fecha o disco.





Serviço