‘Trustfall’: Pink anuncia lançamento de novo álbum para fevereiro

A cantora Pink anunciou, nesta sexta-feira, 18, que seu próximo álbum de estúdio, intitulado Trustfall, será lançado no dia 17 de fevereiro.

O disco é o primeiro projeto da artista desde Hurts 2B Human, de 2019, e inclui a faixa dançante Never Gonna Not Dance Again, divulgada por ela em 4 de novembro.

Em entrevista ao programa Good Morning America, ela afirmou que está se divertindo muito na nova fase de sua carreira e que acredita que Trustfall é o melhor álbum que já fez.

“É muito, muito fiel ao que acredito, a onde estou, e ao que estou sentindo e ao que acho que muitas pessoas estão sentindo”, disse.

A cantora explicou que os momentos difíceis pelos quais passou nos últimos anos, como a morte do pai e quando ela e o filho foram diagnosticados com covid-19, foram essenciais para a criação do disco.

“Eu apenas comecei a fazer música, a falar em melodia”, disse ela. “E deu certo. Meu álbum é um pedaço de mim, e acho que sou um exemplo de como você pode viver com autenticidade e sem medo, de certa forma.”

