Tubarão morde pescador em barco e puxa para dentro d’água nos EUA; vídeo

Um pescador viveu momentos de pânico em uma área de mangues e pântanos nos Estados Unidos. Ele foi atacado por um tubarão no Parque Nacional de Everglades, na Flórida, quando enxaguava as mãos na água após soltar um peixe. Socorrido, ele passa bem.

A investida do animal foi registrada em vídeo por um amigo do pescador e viralizou nas redes sociais. A gravação foi republicada por diversos perfis no Twitter e no TikTok, mas alguns deles foram deletados em seguida.

Homem é mordido e puxado para fora de barco por tubarão nos EUA Foto: Reprodução de Vídeo/Instagram/@florida

As imagens, compartilhadas em uma publicação no perfil @Florida, no Instagram, mostram os homens dentro de um barco. De um lado é possível ver uma vara posicionada para dentro da água. Do outro, o pescador identificado apenas como Nick se inclina e lava as mãos na área onde se misturam àguas doce e salgada.

Quase imediatamente é possível ver um tubarão emergindo e abocanhando a mão de Nick, que grita enquanto é puxado para fora do barco. Os amigos se desesperam e gritam “peguem ele”, mas rapidamente o pescador consegue se desvenciliar do ataque e se joga de volta para dentro da embarcação.

Segundo a postagem, o homem foi socorrido por guardas florestais, levado de avião para o hospital e está bem. O vídeo pode ser incômodo, portanto cuidado ao assistir.

No post, atribuído a outro perfil de uma revista especializada em pescaria esportista, mas que não registra mais as imagens, são incluídos depoimentos de navegadores de uma marina da região com alertas sobre problemas crescentes com tubarões em Everglades e Islamorada.

Entretanto, um porta-voz do parque disse ao canal ABC News que mordidas de tubarão são ‘extremamente incomuns’ nos Everglades. Apesar disso, sugeriu atenção. “Recomendamos sempre que os visitantes tenham cuidado com a vida selvagem do parque”, afirmou.

Ele disse ainda que provavelmente a espécie envolvida no ataque era do tubarão-touro.

No texto que acompanha a publicação, o amigo de Nick, identificado como Michael Russo, diz que aquele foi um dos dias mais assustadores que já teve. “Mantenha suas mãos fora da água”, escreveu.