Turistas ficam presos de cabeça para baixo em montanha-russa na China; veja vídeo

Um grupo de turistas ficou preso de cabeça para baixo em uma montanha-russa no parque de diversões Nandaihe International Entertainment Center, em Qinhuangdao, província de Hebei, na China.

De acordo com a imprensa internacional, um membro da equipe do Departamento de Cultura e Turismo da cidade de Qinhuangdao, disse que o susto aconteceu no último dia 6 depois de uma queda de energia e o brinquedo não conseguiu completar a volta.

Um plano de emergência foi ativado pelas autoridades locais para tirar as 11 pessoas em segurança. O parque ainda está aberto, mas essa atração está fechada para manutenção.