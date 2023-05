Turnê de RBD é a despedida de Anahí, afirma jornalista mexicana

Fãs da cantora Anahí estão atentos durante os últimos dias, depois de uma publicação da jornalista Maria Torres no Instagram, por conta de um trecho em que ela cita a carreira musical da cantora, os fãs suspeitam que a tour de RBD será a despedida da loirinha dos palcos.

“A primeira vez que entrevistei Anahí para capa foi há muitos anos, bem no auge do RBD (várias outras se seguiram, como a volta dela solo, o noivado com Manuel Velasco de Chiapas e a gravidez dela). Hoje, prestes a completar 40 anos, regressa com uma digressão que quebrou todos os recordes e com a qual se despedirá dos palcos como os grandes”, escreveu a editora-chefe na legenda.

“Maria, quanta história juntas. E agora, no mês dos 40, celebrando a vida e tudo o que é vivido. Agradeço infinitamente por tudo. E mais você querida. Amo minha estrela gigante. Essa capa fica para sempre no meu coração”, disse Anahí em resposta na publicação.

Anahí fez sua última apresentação no palco em junho de 2022, ao lado de Karol G, após 11 anos afastada dos holofotes. A cantora sempre deixou claro que sua prioridade era a família. Ela é casada desde 2015 com o político Manuel Velasco com quem tem dois filhos pequenos, Emiliano e Manuel.