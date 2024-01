O cantor Jão celebrou o aniversário do namorado, Pedro Tófani, nesta terça-feira, 30. Nas redes sociais, o artista fez uma declaração de amor ao produtor musical. A confirmação do relacionamento, que foi feita ao Gshow, veio após o show de Jão no Allianz Parque, em São Paulo, quando eles foram fotografados aos beijos. O Estadão tentou contato com a equipe do músico, mas não teve retorno até o momento desta publicação.

Jão e o namorado, Pedro Foto: Reprodução/Instagram/@jao

PUBLICIDADE ”Feliz aniversário. Sei que você vai morrer de vergonha dessa foto (e eu também), porque no fim, a gente nunca precisou disso. Sempre nos bastamos dentro do que é nosso. Mas eu acho importante mostrar pra todo mundo o quanto a gente se ama. E na verdade, esse é o nosso retrato. No lugar que a gente mais ama estar, conquistando o que sonhamos por anos”, começou Jão no Instagram. Em seguida, ele elogiou a personalidade de Pedro. “Você realmente é uma pessoa extremamente inteligente, criativa e corajosa — um astro em tudo o que se propõe a fazer. Mas isso tudo fica muito pequeno perto do quão bom você é. Você é genuíno. Especial. Ainda acho estranha a sorte de te encontrar nessa vida. E às vezes penso que se tivesse chovido no caminho da faculdade, se eu parasse em um bar pra conversar e tivesse chegado mais tarde, nossos caminhos talvez se desencontrassem e eu seria outra pessoa hoje”.

“Mas na verdade não, acho que eu te encontraria de qualquer jeito. E nunca importou se estamos em um estádio lotado cantando nossas músicas ou comendo macarrão no sofá com os gatos nas nossas pernas, viver perto de você é sempre uma aventura. E eu só gosto do que é de verdade, por isso eu gosto tanto de você. Obrigado por enxergar o melhor em mim, porque eu quase nunca consigo. Vamos celebrar sua vida. Viva o Pepê. Te amo”, finalizou.

