‘Um atravessamento geracional lindo’, diz Liniker sobre show com Gilsons no Festival NovaBrasil

Aconteceu neste sábado, 15, o primeiro dia do Festival NovaBrasil, em São Paulo. A banda Gilsons abriu as apresentações com diversos sucessos e uma participação que celebrou o encontro da nova geração da MPB: Liniker.

A cantora entrou no palco para cantar Love Love, canção do grupo, e seu maior sucesso de Índigo Borboleta Anil: Baby 95. Em entrevista ao Estadão, a cantora relembrou o lançamento de seu álbum , em 2021, e comentou sobre a volta aos palcos, após a pandemia.

“Tem sido um grande desafio voltar para o nosso corpo de palco. Como voltar a estabelecer a conexão com as pessoas? Estou valorizando ainda mais o meu trabalho, porque antes tinha um lugar carente dessa troca”, explica.

Liniker e Gilsons no palco do primeiro dia do Festival NovaBrasil Foto: Festival NovaBrasil

Sobre o disco, a artista comenta que tem ressignficado as canções cada vez que sobe no palco e destaca a experiência de festivais como uma possibilidade de “fazer a minha colheita, depois de um ano de plantio, tem sido muito bonito”.

Liniker ainda comemora a união dela e Gilsons, no palco do festival que tem como principal objetivo celebrar a música popular brasileira. “Nosso trabalho se atropela de uma forma muito incrível. É um atravessamento geracional muito lindo”, diz.





Manhãs de Setembro

Liniker e Seu Jorge em 'Manhãs de Setembro'

Além de sua presença constante em diversos festivais como o Rock in Rio, Cola Festival, MITA, entre outros, a artista protagoniza a segunda temporada de Manhãs de Setembro, que estreou na Amazon Prime no dia 23 de setembro.

Os novos episódios contam com novos nomes como Seu Jorge, Samantha Schmütz, Ney Matogrosso e Mart’nália. Um reencontro com seu pai Lourenço (Seu Jorge) depois de dez anos, os conflitos nos relacionamentos e os desafios financeiros que colocam em risco suas conquistas levam a Cassandra ao limite.

Sobre sua personagem e nova trama da série, Liniker afirma: “A nova temporada tem uma complexidade muito bonita, de encontros parentais, com a volta desse pai. É uma série muito necessária por ilustrar uma personagem trans com dignididade. Espero que isso seja um pingo de esperança para que possamos existir em todos os lugares”.