‘Uma mulher no controle da sua narrativa, falando sobre traumas’, diz Cleo sobre sua nova música

Cleo lançou nesta quarta-feira, 16, a música com videoclipe Todo mundo que amei já me fez chorar. A produção encerra o projeto que já conta com um livro e uma websérie concentrados em um mesmo tema: relacionamentos tóxicos. O single também integra o primeiro álbum da artista, que será lançado nos próximos meses.

“A história do clipe é a forma como eu sempre me senti, principalmente a partir do que eu vivi com a minha família, nos anos 1990, que foi muito duro, muito dolorido, muito cruel. E eu senti que eu estava sendo julgada e usada para certos fins através da imprensa, da opinião popular”, comenta a artista em entrevista ao Estadão.

No clipe, dirigido por Belle de Mello, Cleo representa uma mulher a caminho de seu julgamento após ter sido acusada de infringir regras morais da sociedade patriarcal por meio de seus posicionamentos públicos. Na produção e na vida real, a artista lidou com os comentários disseminados entre a imprensa e público, sobre as fakes news que envolveram sua mãe, Glória Pires, e um suposto caso entra Cleo e seu padrasto, Orlando Morais. Na época a artista tinha apenas 15 anos.

Cleo lança música e clipe de “Todo mundo que amei já me fez chorar” Foto: Felipe Gomes

“Eu escolhi essa história pro clipe por ser um assunto que eu queria tocar faz tempo, mas não me sentia madura pra isso. Esse é o meu lado da história, e como aquilo foi tóxico e doloroso, e mexeu com a minha vida, com a minha narrativa, com as escolhas que eu fiz, e com a forma como as pessoas me viam também”, ressalta.

Quando questionada sobre como se sentia com o processo de desinternalização do sentimento para transformar em arte, a artista conta que se sente privilegiada. “Eu faço terapia desde os 17 anos, e a terapia é uma das ferramentas que proporciona formas de me curar, e a arte também funciona assim pra mim. Ela me salva todas as vezes, eu sinto a necessidade de comunicar, de trocar, de acessar pessoas com as coisas que me atravessam”, explica.

Mesmo dizendo que não é a intenção principal enviar uma mensagem, a artista diz que muitas coisas que assistiu ou ouviu a salvaram de várias situações emocionais e mentais. E acrescenta que espera que seu trabalho também faça isso com outras mulheres.

“Eu só posso esperar que isso seja uma ajuda, uma ferramenta de evolução, de melhoria pra vida de alguém. Mas acho que simplesmente de ser uma mulher no controle da sua narrativa, falando de um assunto tão traumatizante, tão dificil, eu acho que essa já é uma mensagem”, conclui.

Estética e referências do videoclipe

“Ter essa profissão não é fácil, porque tem que fazer um processo de revisitar vários lugares que não foram fáceis pra mim. Mas quando você começa a pensar por exemplo na parte estética daquilo, é quase como se fosse um outro passo no caminho pra cura da situação, sabe?”, diz Cleo.

Ao fim do videoclipe, vemos uma releitura da pintura O Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli, com Cleo no lugar da Vênus. “Eu achei muito importante a gente ter no final com a Vênus, que é uma mistura da Vênus com a Lilith porque são dois arquétipos que eu me identifico muito, e acho que são dois arquétipos que foram muito usados de uma forma objetificadora pra mim, como mulher. Porque uma coisa é você se identificar com certos arquétipos, e outra é você ser objetificada através deles.”

“O nascimento de Vênus, é um renascimento pra mim. Eu também queria que o clipe tivesse um ar meio freak, essa coisa das pessoas se alimentando das minhas lágrimas para poderem existir dentro dos tubos”, explica.

"Todo mundo que amei que me fez chorar" Foto: Felipe Gomes

O projeto Todo mundo que amei já me fez chorar

“Tem uma estratégia em pensar na música, na websérie, do clipe, teve uma estratégia por traz disso que era falar de um mesmo tema por meio de várias vertentes. Porque eu também queria passar pela experiência de ser autora de um livro, eu queria trabalhar com a Tati. Na websérie, a gente também chamou algumas pessoas que eu admiro muito e queria trabalhar junto, então foi pensando mais no que seria uma forma múltipla de tocar no assunto”, ressalta Cleo.

O primeiro ato de Todo mundo que amei já me fez chorar apresentado ao público é o livro de estreia de Cleo no universo literário. Lançado em junho deste ano, a obra foi escrita em conjunto com a roteirista Tatiana Maciel e surgiu após uma série de desabafos de Cleo nas redes sociais que, ao receber inúmeros relatos dos seus seguidores sobre as próprias experiências, sentiu necessidade de se aprofundar no tema.

O livro publicado pela editora Melhoramentos é composto por contos onde as duas autoras falam sobre relacionamentos tóxicos com muito bom humor, delicadeza e um pouco de acidez.

Um segundo ato, foi uma websérie também lançada em junho, pelo Instagram da artísta. Na história, Cleo interpreta uma terapeuta que atende alguns personagens dos contos do projeto como se estivessem em uma sessão de terapia. Nomes como da tiktoker Fefe, das influenciadoras Marcela McGowan e Alexandra Gurgel, além das atrizes Samara Felippo e Giovanna Chaves participam da série.

.