Universal divulga trailer de ‘Renfield’, filme com Nicolas Cage interpretando o Drácula

Saiu o primeiro trailer de Renfield, filme baseado no romance Drácula, de Bram Stoker. Na prévia já é possível ver Nicolas Cage caracterizado com as roupas do vampiro mais famosos da ficção internacional. A narrativa, porém, não será centrada no nobre vampiro, mas em seu servo — que dá o nome ao longa.

Nicholas Hoult (Meu Namorado É Um Zumbi) é quem vai interpretar o protagonista, que está preocupado com a relação que tem com o seu chefe. No vídeo promocional, ele aparece em uma reunião de acolhimento em que diz: “preciso me livrar de uma relação abusiva”.

Leia também Warner divulga trailer de novo ‘A Morte do Demônio’, da franquia ‘Evil Dead’

Nicolas Cage interpreta o Conde Drácula em 'Renfield', filme da Universal que chega aos cinemas em 14 de abril Foto: REUTERS / Mario Anzuoni

Apesar do contexto sinistro do livro que deu origem aos personagens, Renfield certamente aposta no humor. O roteiro é de Ryan Ridley, que já foi premiado com um Emmy de melhor programa de animação por seu trabalho em Rick e Morty.

O cartaz, divulgado nesta quinta, 5, também dá o indicativo de que a ironia, própria de Rick e Morty, deve estar presente no filme. O slogan que é colocado ao lado título do filme é “dando a vida pelo chefe”. A própria divulgação da Universal entra nesse clima: “Chefes sugam a alma”, escreveu o estúdio.

Chefes SUGAM a alma.🩸🧛🏼‍♂️ #RenfieldFilme, breve nos cinemas. pic.twitter.com/QmjJTsJFHN — Universal Pictures Brasil (@UniversalPicsBr) January 5, 2023

O elenco ainda traz nomes como Awkwafina (Oito Mulheres e Um Segredo) e Ben Schwartz (Parks and Recreation). A direção é assinada por Chris McKay (LEGO Batman: O Filme). O longa chega aos cinemas brasileiros em 14 de abril.