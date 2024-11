Unna X e Matheus Torres assumem namoro após fim do ‘Estrela da Casa’

Quase dois meses após o fim do Estrela da Casa, reality musical da Globo, Unna X e Matheus Torres assumiram namoro, apesar da distância entre os dois. O casal usou as redes sociais para confirmar o relacionamento iniciado no programa.

Unna X, que mora no Distrito Federal, compartilhou uma foto com Matheus, que mora em Minas Gerais. “Feliz dia 19. Para você não falar depois que eu não te assumo (risos)”, escreveu a cantora em um stories.

Unna X e Matheus Torres, ex-integrantes do 'Estrela da Casa', confirmaram namoro Foto: Reprodução/Unna X via Instagram

O rapaz também fez uma postagem romântica para a namorada com um vídeo dos dois cantando juntos. “Eu queria dizer tanto... mas, de tudo, existe uma certeza que só cresce dentre o tão pouco que sei sobre a vida e sobre o tempo das coisas: nunca subestime a honestidade de um sentimento. Eu tenho muito orgulho. Da gente seguir sendo a gente. Feliz 19 de setembro. Com muito amor”, escreveu.

O romance do casal começou no Estrela da Casa, que chegou ao fim no dia 1º de outubro. Após o término do programa, ambos declararam que precisavam de um tempo para decidir o futuro da relação, devido à distância entre os estados onde vivem.