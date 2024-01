Vai liberar: Anitta anuncia remix de ‘Mil Veces’ com Melody; ouça a prévia

Finalmente vem aí: Anitta e Melody fizeram o primeiro grande anúncio do pop brasileiro para 2024: pelo menos é o que indica a repercussão nas redes sociais nesta quarta, 3. As cantoras divulgaram parceria inédita no remix de ‘Mil Veces’. A faixa será lançada já na quinta, 4, às 21h.

Mil Veces foi single lançado por Anitta em outubro. O clipe conta com a participação do vocalista do Måneskin, Damiano David, em cenas quentes com a cantora.

A faixa original é cantada em espanhol, e tudo indica que a parceria com Melody virá com uma pegada mais forte no piseiro, com letra em português. Ouça a prévia:

“Mulher, por favor, libera”

A própria Anitta divulgou na terça, 2, uma mensagem enigmática dando a entender que o anúncio viria em breve: “Queria dizer que veio aí o encontro que vocês tanto falavam e a gente fez uma coisa...”, escreveu a cantora em seu perfil no Threads. “Será que a gente libera?”

A frase, que virou meme, é referência a um vídeo de 2021, em que Melody implora para a cantora liberar sua versão da faixa Faking Love, chamada Fake Amor.

À época, a faixa não havia sido liberada pela gravadora de Anitta. Posteriormente, em 2023, Anitta revelou no De Frente com Blogueirinha que preferiu a versão de Melody, chegando a convidar a cantora para a parceria no remix de Mil Veces. “Super empresariaria a Melody”, revelou Anitta. “Ela tem uma presença, cara de pau, faz e fala o que quer, faz o marketing dela. Ela lembra muito eu. A irmã compõe as músicas, tem um talento surreal. Os desentendimentos engajam. Eu ficava escutando ‘Fake Amor’, eu amo, acho um máximo. E ela é linda”, disse.

Chateada, Melody rebateu via stories: “Não pude deixar de olhar as menções nos vídeos da Anitta, dela comentando sobre mim, falando sobre ‘Fake Amor’ e que gostou muito da música, e pedindo uma nova versão da música nova dela, ‘Mil Vezes’, né gente. Enfim, agora o recado é pra Anitta: muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, estou em outra fase da minha carreira. O jogo virou. Tô afim não”.

Pelo visto, o jogo virou novamente, já que a parceria finalmente foi anunciada.