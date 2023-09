Val Marchiori faz comentário gordofóbico sobre Jojo Todynho e cantora rebate: ‘Meu brilho incomoda’

Uma fala gordofóbica de Val Marchiori viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 30. Durante participação em um podcast de seu canal, a apresentadora zombou o peso de Jojo Todynho e a cantora respondeu.

Val ironizou a relação da artista com o ex-marido, Lucas Souza, e ainda opinou sobre a cirurgia bariátrica que a funkeira fez. “Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus! Coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja assim [gesticulou com as mãos]”, disse.

Sobre a cirurgia, a apresentadora disse: “Ela tinha que fazer mesmo. Tava muito pesada”. Então, nos stories, Jojo rebateu os comentários feitos por Val.

A artista comentou que a apresentadora se “incomoda” por ela ter sido escolhida para ser a musa do Baile do Vogue e capa da revista de. Em seguida, ela disse: “E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque adoro ser chupada. Agora, maracujá-de-gaveta, hein? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco”.

“Uma coisa que eu dou graças a Deus. Não preciso falar de ninguém. Não preciso sair da minha casa para ir para podcast. Eu ganho sentada em casa, né? Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Mas as pessoas, elas têm prazer de me cutucar. Sabe por quê? Porque o meu brilho incomoda”, acrescentou.

Val Marchiori não se pronunciou sobre as acusações de gordofobia até o momento.

